Несколько поездов задерживаются из-за схода вагонов в Псковской области

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Из-за схода вагонов двух грузовых поездов на железнодорожных путях в Псковской области шесть пассажирских поездов следуют с опозданием. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

По техническим причинам с опозданием на перегоне «Судома – Плотовец» идут поезда №9 «Москва – Псков» (на 3 часа), №678 «Санкт-Петербург – Великие Луки» (на 1 час 40 минут), а также №52 и №250 «Минск – Санкт-Петербург», №84 «Гомель – Санкт-Петербург» и №218 «Санкт-Петербург – Москва».

«Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства. Следите за объявлениями на станциях и в поездах», – подчеркнули в организации.