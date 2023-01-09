В Пскове ушла из жизни Заслуженный учитель России Надежда Петрова

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Заслуженный учитель Российской Федерации Надежда Петрова скончалась в Пскове на 73-ем году жизни. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на управление образования.

Надежда Петрова посвятила педагогический деятельности 38 лет. Она прошла путь от пионервожатой и учителя математики до главного специалиста управления образования и замдиректора по воспитательной работе.

Надежда Петрова работала в Дедовичской и Печковской школах, а также в псковских школах №4 и №22. Под ее руководством в школе №22 была организована школа продленного дня, успешный опыт работы которой рассматривался в Министерстве образования СССР.

Работая специалистом управления и замдиректора, педагог продолжала преподавать математику в школе. В управлении образования Надежда Петрова трудилась с 1987 года. «Ушел из жизни человек, полный творческих сил и энергии», – отметили в управлении и выразили родным и близким свои искренние соболезнования.