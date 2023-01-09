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НовостиОбщество9 января 2023 11:16

Более тысячи пожилых жителей Псковской области воспользовались социальным автотранспортом

Источник:kp.ru
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Почти 1150 жителей Псковской области в возрасте старше 65 лет воспользовались социальным автотранспортом. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Преимущественно, это были жители сельской местности. Они посещали медицинские организации для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра.

Напомним, в 2019 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» Правительством Псковской области было закуплено 29 единиц автотранспорта для 24 центров соцобслуживания. Специальные машины имеют все необходимое оборудование, в том числе для транспортировки маломобильных граждан.