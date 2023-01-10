В Великих Луках идет подготовка к празднованию 80-й годовщины освобождения от фашистов

Фото: telegram-канал главы Великих лук Николая Козловского

В Великих Луках состоится празднование 80-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Программу мероприятий опубликовал в своём Telegram-канале глава города Николай Козловский.

Начнется праздник с панихиды у братского кладбища воинов Советской армии. Здесь пройдёт возложение цветов памятной стеле «Город воинской славы». А закончится мероприятие торжественным митингом с возложением цветов к памятным местам.

«В нынешнем, 2023 году эта дата по-особому величественна – 80 лет исполняется с того дня, как в тяжелейших боях благодаря таланту военачальников, доблести и отваге солдат, офицеров, партизан и подпольщиков, стойкости мирных граждан немецко-фашистские захватчики были окончательно изгнаны из нашего города», — написал Николай Козловский в сообщении.