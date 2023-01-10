Почти 400 псковских самозанятых получили поддержку в рамках нацпроекта

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Всего 394 самозанятых из Псковской области получили поддержку АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в прошлом году. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Так, врач-стоматолог, по совместительству многодетная мама Кристина Алексеенко в декрете стала шить медицинскую форму для врачей. Спустя время девушка получила статус самозанятой. А Юлия Бережная ещё 7 лет назад увлеклась созданием бижутерии. Благодаря навыкам, полученным в Центре «Мой бизнес», она тоже стала самозанятой и открыла свою уютную мастерскую. Помимо этого, Юлия стала участником команды регионального модного проекта.

Также 16 социальных и 22 молодых предпринимателя получили гранты, общая сумма которых составила почти 18 миллионов рублей. Так, проект предпринимателя Елены Тихоновой по оказанию логопедической помощи детям с речевыми и сенсорными нарушениями на региональном этапе VIII Всероссийского конкурса был номинирован на звание «Лучший социальный проект года» (2022 год).