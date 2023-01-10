Псковских водителей предупредили об ухудшении дорожных условий

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Сотрудники УГИБДД по Псковской области предупреждают автомобилистов об ухудшении дорожных условий. Соответствующее предупреждение появилось на сайте ведомства.

При движении во время снегопада необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Напомним, снег и лёд значительно уменьшают сцепные свойства с дорогой, что ведет к увеличению тормозного пути и заносам.

«Если на какой-то полосе снег убрали, на кокой-то нет, старайтесь ехать по поверхности с однородным покрытием. Не делайте резких движений ни рулём, ни педалями. И тормозить, и разгоняться нужно плавно. Любое резкое нажатие или отпускание педали может спровоцировать занос и потерю контроля над машиной. Внимательно следите за ситуацией вокруг вас и просчитывайте на два шага вперёд, обращайте внимание на выезды из дворов или второстепенных дорог», — посоветовали автолюбителям сотрудники УГИБДД.

Кроме того, необходимо быть особо внимательными на пешеходных переходах. «Люди, не ездящие на машинах, не предполагают, насколько меняются возможности управления в снежную погоду, и ведут себя как при обычных условиях, а иногда они из-за снега просто не видят автомобиль», — заключили в УГИБДД.