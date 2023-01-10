Фестиваль для любителей конного спорта прошёл в Псковском районе

Фото6 Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Псковском районе состоялся красочный и яркий фестиваль, объединивший спортсменов, инструкторов и любителей конного спорта. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Программа мероприятия была очень насыщенной. Здесь прошли соревнования по хоббихорсингу, эстафета и конная игра «Стойло», конкурс на лучший маскарадный костюм, пение рождественских колядок. Фестиваль организовали конно-спортивный клуб «Родина» и Родинский дом культуры.

Мероприятие состоялось при поддержке Фонда президентских грантов. «Хороший пример, как благодаря грантам можно и развивать спортивные направления, и проводить культурные мероприятия, даря праздник взрослым и детям», — заключил Михаил Ведерников.