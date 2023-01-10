Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 7:58

Игорь Шатурный стал заместителем губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ

Источник:kp.ru
Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Заместителем губернатора Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ назначен Игорь Николаевич Шатурный. Такую информацию сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

По его словам, Игорь Шатурный много лет работал на аналогичной должности в Томской области. Там он приобрёл большой опыт и значительные профессиональные компетенции во вверенной сфере.

«Рассчитываю, что в Псковской области Игорь Николаевич достойно справится со всеми поставленными задачами», — подытожил губернатор.