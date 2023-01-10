Игорь Шатурный стал заместителем губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Заместителем губернатора Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ назначен Игорь Николаевич Шатурный. Такую информацию сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

По его словам, Игорь Шатурный много лет работал на аналогичной должности в Томской области. Там он приобрёл большой опыт и значительные профессиональные компетенции во вверенной сфере.

«Рассчитываю, что в Псковской области Игорь Николаевич достойно справится со всеми поставленными задачами», — подытожил губернатор.