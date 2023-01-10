С помощью нейросети в псковской филармонии показали сказку «Щелкунчик»

Фото: Театрально-концертной дирекции

Волшебная рождественская сказка ожила на сцене Псковской областной филармонии под звуки композиций Чайковского в исполнении музыкантов Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Об этом сообщает Псковская театрально-концертная дирекция.

8 января, в воскресенье, зрительный зал был полон, присутствующие с особым интересом следили за историей девочки Мари и её любимой игрушки — Щелкунчика. Образы сказочных персонажей были воссозданы при помощи нейросети на большом экране учениками детского технопарка «Кванториум».

«Особенно радостно было видеть в филармонии юных зрителей! Финальный день новогодних каникул ребята провели за прослушиванием знаменитой музыки великого русского композитора», — сообщили в театрально-концертной дирекции.