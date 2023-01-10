В праздничные дни крупных аварий в сфере ЖКХ в Пскове не произошло

Фото: глава Пскова Борис Елкин на обсуждении итогов работы в новогодние праздники

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой Пскова Борисом Елкиным и председателями профильных комитетов итоги работы в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба правительства Псковской области.

В Пскове функционировали катки, ярмарка и новогодние инсталляции. Из-за резкого похолодания после оттепели проводилась тщательная противогололёдная обработка дорог и тротуаров. «Содержание региональных дорог в праздничные дни было обеспечено на достойном уровне, единичные жалобы оперативно отрабатывались», — подчеркнул глава региона. По словам губернатора, массовых аварийных ситуаций на объектах ЖКХ не произошло, точечные проблемы решались в кратчайшие сроки.

«Что касается энергетики, в первых числах января из-за метели были зафиксированы отключения электроэнергии без света на пике находилось 2,4 тысяч человек. К восстановительным работам привлекалось 65 бригад сетевой компании общей численностью около 230 человек. 4 января электроснабжение потребителей было полностью восстановлено», — отметил глава региона.