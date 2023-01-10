11 января в псковском ЗАГСе пройдёт день открытых дверей

Фото: Особняк Лавриновского в Пскове
Женихов и невест в Особняке Лавриновского в Пскове ждут 11 января на дне открытых дверей. Об этом сообщили в театрально-концертной дирекции.
Мероприятие начнется в 17:30. Гостей встретит приглашённый гость «свадебный консультант» Ольга Терехова. Она также является свадебным и портретным фотографом и входит в TOP 100 фотографов России на премии RUSSIAN PHOTO AWARDS 2021.
Также посетители смогут получить ценные рекомендации от ведущего стилиста и визажиста Пскова Юлии Румянцевой и стилиста по причёскам Екатерины Дементьевой. Свадебный консультант ответит на ряд вопросов:
— В чем лучше быть на «утро невесты»?
— Нужны ли родственники в ЗАГСе, если есть выездная регистрация?
— Как правильно организовать свадебный тайминг с учётом съёмок?
— Что такое золотой час и почему на улице лучше снимать на рассвете или на закате?
— Есть ли в свадебной фотографии своя мода?
— Нужен ли дресс-код для гостей на свадьбу?
— Как правильно собрать образ невесты?
— Насколько важны детали в образе невесты?
— Последние тенденции украшений для причёсок?
— Стили в свадебном макияже?
— Как лучше готовить кожу лица и волосы к свадебному дню?
— Что делать если весь свадебный день идёт дождь?
Вход бесплатный по предварительной записи.