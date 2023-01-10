Псковичам рассказали о том, что такое муниципальный округ

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Что такое муниципальный округ, пояснила псковичам начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства области Елена Тимашова. Эта тема была разобрана на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Муниципальный округ стирает границы всех сельских и городских поселений, входящих в состав района. В результате образовывается единый округ. Там избирается один глава, одна администрация и одно собрание депутатов. На месте сельского и городского округов создают территориальный отдел, в котором работают сотрудники единой администрации», — подчеркнула Елена Тимашова.

По словам спикера, Струго-Красненский, Пыталовский и Печорский районы уже выступили с предложением опробовать новый формат работы. Сейчас этот вопрос решается в Опочецком, Красногородском, Невельском и Локнянском районах. Глава Пыталовского района Вера Кондратьева сообщила, что в муниципалитете инициативу поддержали. «Ни о каких катаклизмах говорить не приходится», — отметила она.

Елена Тимашова пояснила, что 2023 год будет переходным периодом, во время него будет действовать рабочая группа, в которую войдут все главы поселенческого и районного уровней. Весь год будет вестись работа над выстраиванием эффективной модели. По словам Елены Тимашевой, «важно отработать все риски и ошибки».

Спикер также акцентировала внимание, что после преобразования в муниципальные округа зарплаты муниципальных сотрудников будут проиндексированы с условием нового статуса. Зарплаты повысятся, что, вероятно, позволит поднять уровень сотрудников, подытожила она.