3600 новостей о жизни Псковской области опубликовала «КП – Псков» в 2022 году

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Редакция «Комсомольской правды в Пскове» подводит итоги минувшего 2022 года. Всего за прошлый год издание опубликовало 3600 коротких информационных заметок и около двух сотен захватывающих статей.

Начало 2022 года и его конец отметились знаковыми событиями – наше издание вошло в 10-ку самых цитируемых изданий Псковской области по данным Медиалогии.

Самыми популярными новостными разделами на сайте pskov.kp.ru в 2022 году стали: «Общество», «Коронавирус», «Новости медицины», «Внимание на дорогу!», «Культура», «ДТП», «Живой уголок», «Криминал» и «Детский комитет: советы родителям».

На самой популярной площадке нашего издания в социальной сети «ВКонтакте» за год прибавилось порядка 500 новых читателей. Среди городов, в которых наиболее любят читать «Комсомолку», неожиданно вырвались в пятерку лидеров Опочка и Остров.

ТОП-5 городов-читателей «КП – Псков»:

1. Псков (5,4 тысяч человек, 76,35%)

2. Санкт-Петербург (189 человек, 2,68%)

3. Опочка (182 человека, 2,58%)

4. Великие Луки (161 человек, 2,28%)

5. Остров (98 человек, 1,38%)

Под конец года, благодаря активности и удаче, более десятка читателей «КП-Псков» бесплатно отправились на концерты, спектакли, мьюзиклы и даже в цирк. Мы разыгрывали зефирный букет ко Дню матери за самый трогательный рассказ о маме и сертификаты на покупки в магазине рукоделия за фотографии новогодней елочки, сделанной своими руками игрушке и новогоднего убранства дома.

Самой главной акцией «Комсомольской правды в Пскове» уже девятый год подряд является «Губернаторский дневник». Благодаря впечатляющим успехам псковских школьников и кропотливой работы нашей редакции, за все время ее проведения акции число побывавших на приёме у губернатора ребят перевалило за 100 человек.

В 2021-2022 учебном году для участия в акции в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» поступило более 300 анкет с «пятерками». Больше всего бланков было прислано от наших юных читателей из Пскова – 101, вторыми и третьими по активности стали ребята из Порховского и Великолукского районов – они представили по 41 заявке. Школьники отлично постарались и за три триместра вместе принесли 111 868 «пятерок».

Для того, чтобы вспомнить, как прошел 2022-й в деталях и фотографиях, мы подвели для вас итоги года, где упомянули самые важные события региона не только на наш взгляд, но и основываясь на количестве просмотров и прочитываниях материалов на нашем сайте. Мы постарались напомнить вам, чем запомнился каждый из месяцев года для псковичей, собрав топ-5 самых важных и интересных новостей за каждый месяц. Если вы что-то пропустили, то смело нажимайте на новость, чтобы прочитать ее подробнее.