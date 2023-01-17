До +3 градусов и дождь прогнозируют в Пскове 17 января

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Сегодня, 17 января, в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Возможны небольшие осадки, ночью местами умеренные в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. Максимальная температура днем и минимальная ночью составит: -2+3 градуса.

В Пскове также ожидаются небольшие осадки. Температура в течение суток будет колебаться от +1 до +3 градусов. В Великих Луках ночью прогнозируются небольшие осадки, а днем умеренные. Максимальная температура днем и минимальная ночью от 0 до +2 градусов.