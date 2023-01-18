Псковский губернатор напомнил жителям о дне прорыва блокады Ленинграда

Фото:Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале рассказал о 80-летии прорыва блокады Ленинграда.

«В этом году 18 января мы отмечаем 80-летие со дня прорыва блокады», — написал глава региона. И хоть городу ещё год предстояло находиться в осаде, но прорыв блокады значительно улучшил обстановку в Ленинграде. Теперь туда можно было доставлять продукты и боеприпасы. «Вся страна помогала выстоять Ленинграду, в том числе и жители нашей Псковской области», — добавил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что «подвиг ленинградцев и жителей страны в годы Великой Отечественной войны – навсегда в нашей истории, нашей памяти и наших сердцах». «Вечная слава героям!» — подытожил глава региона.