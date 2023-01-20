На улице Ипподромной в Пскове ограничат движение в связи с ремонтом

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В Пскове в связи с проведением дорожных работ будет ограничено движение по улице Ипподромной. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации.

В период с 23 по 27 января будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе улицы Ипподромной около дома № 127 от улицы Северной в сторону Пожарного переулка. А в период с 30 января по 3 февраля будет закрыта для транспорта другая полоса.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. Водителям необходимо внимательно следить за установленными знаками и тщательнее выбирать пути объезда.