Александр Козловский провел встречу со студентами филиала ПсковГУ в Великих Луках

Депутат Госдумы Александр Козловский на встрече со студентами филиала ПсковГУ в Великих Луках

В преддверии Дня студента депутат Государственной думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский провел встречу со студентами, обучающимися в великолукском филиале ПсковГУ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Парламентарий вручил награды тем, кто проходил практику в центре юридической помощи «Земляки». Перед встречей депутат посетил учебные классы и музей Боевой славы великолукского филиала ПсковГУ. Небольшую экскурсию Александру Козловскому провел руководитель учреждения Сергей Катченков.

Парламентарий высоко оценил работу касательно патриотического воспитания молодёжи. Также он отметил, что ребята, которые учатся в филиале очень активные и деятельные. «Студенты работали и проходили практику, оказывали содействие гражданам на волонтерской основе, за что им большая благодарность. Это не просто какая-то игра, а реальные дела, настоящая благотворительная помощь, которой, как мне кажется, мы иногда сегодня забываем заниматься», — подчеркнул Александр Козловский. Он также поблагодарил студентов за помощь и вручил благодарственные письма от псковского регионального отделения «Единой России».

Отметим, что на практике в юридическом центре «Земляки» великолукские студенты получили не только хороший опыт, но и помогли людям решить непростые правовые вопросы. Студент великолукского филиала ПсковГУ Дмитрий Ефимов, выступая от лица студенческого сообщества, заявил, что реальная помощь людям дает внутренний импульс и желание заниматься такой работой. «Конечно, мы получили бесценный опыт, которым не каждый студент может похвастаться. Хотели бы поблагодарить за предоставленную возможность», – выразился Дмитрий.

Помимо официальной части, на этой встрече молодежь смогла неформально пообщаться с депутатом Госдумы. Ребята интересовалась, как Александр Козловский учился в школе и чем он любит заниматься в свободное время. Кроме того, прозвучали и серьезные вопросы о трудоустройстве выпускников вузов и колледжей после учебы, о поддержке бизнеса в непростых экономических условиях.

«Понятно, что санкции повлияли на нашу экономику, но она адаптировалась к новым условиям. Сейчас мы понимаем, куда мы движемся, и нам в этом плане легче работать. У нас есть возможность развивать свою промышленность, отстроить заново такие отрасли, как судостроение, авиастроение, освоить на новом уровне it-технологии, быть более самостоятельными, развивать свою культуру, ценности, традиции. Если мы достойно пройдем этот путь, то наша экономика станет сильнее», – заверил ребят депутат Госдумы.

В конце цв речи парламентарий поздравил ребят с наступающим Днем студента и порекомендовал всегда работать над собой, дерзать и достигать новых высот