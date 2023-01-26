По прогнозам синоптиков в Пскове ожидается мокрый снег 26 января

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Сегодня, 26 января, в Псковской области прогнозируется облачная погода. Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, по северу области умеренные. А вот по югу области без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью на большей части территории будет идти мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер днем будет дуть южных направлений, ночью — северных, умеренный. Температура днем: -2+3, ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов.

В Пскове прогнозируются осадки в виде мокрого снега, ночью переходящего в снег. Температура днем будет варьироваться от 0 до +1 градусов, ночью от 0 до -2 градусов. В Великих Луках существенный осадков не предвидится, ночью обещают снег. Температура днем: 0+1, ночью будет колебаться в пределах от -1 до -3 ниже нуля.