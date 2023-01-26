Вертолёт для санавиации планирует приобрести Псковская область

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Псковская область планирует закупить вертолет для санитарной авиации. Об этом сообщила во время парламентского часа в Псковском областном Собрании депутатов первый заместитель губернатора Вера Емельянова, передает корреспондент ПАИ.

Необходимость в приобретении специального воздушного транспорта у Псковской области есть. Например, благодаря медицинскому вертолету, уже работающему на территории региона, была спасена жизнь псковской роженицы.

Также планируется создать 34 модульных ФАПа по региону за 2023 год, провести капремонт в 16 объектах здравоохранения, в том числе в стоматологической поликлинике Пскова и Псковской городской поликлинике. Кроме того, в Псковской межрайонной больнице планируют обновить несколько стационарных отделений.

По словам Веры Емельянов ой, продолжаются поставки медицинского оборудования. С проблемными ФАПами на данный момент идет претензионная работа. Подрядная организация обещает сдать объекты в течение трех месяцев. Уже к лету этого года работы должны быть закончены.