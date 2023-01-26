Сотрудники псковских ФАПов смогут получать доплату за продажу лекарств

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Уровень зарплат сотрудников ФАПов в Псковской области обсудили участники парламентского часа перед сессией областного Собрания сегодня, 26 января, передает корреспондент ПАИ.

Вице-губернатор Вера Емельянова доложила, как проводится программа модернизации первичного звена здравоохранения. Также был поднят вопрос о продаже лекарств через сеть сельских ФАПов. По словам Веры Емельяновой, до конца 2023 года планируется продавать лекарства в 150 ФАПах Псковской области.

Заместитель председателя областного Собрания Виктор Остренко поинтересовался, будут ли доплачивать сотрудникам ФАПов за продажу лекарств. Вера Емельянова пояснила, что этот вопрос давно находится на рассмотрении и уже дано соответствующее поручение главврачам, чтобы стимулировать сотрудников ФАПов таким образом. Председатель регионального парламента Александр Котов подчеркнул, что, к примеру, врач, трудящийся в офисе общей практики в Славковичах на 1/3 ставки, получает всего 20 тысяч рублей. Вице-спикер ответила, что заработная плата у сотрудников ФАПа в среднем составляет 34 тысячи рублей.

В продолжении обсуждения Вера Емельянова сообщила, что в Псковской области есть четырехмесячный запас препаратов по всем наименованиям. «Вопросов ни по одной медорганизации относительно лекарств не было», - заключила замглавы региона.

Депутат Алексей Севастьянов обратил внимание, что некоторые муниципалитеты Псковской области остаются без аптек. Первый заместитель губернатора Вера Емельянова объяснила, что есть ряд предложений по возрождению этих аптек, и сейчас идут активные обсуждения этой темы.