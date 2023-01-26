Два коллектива организуют при псковской Детской филармонии

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При Детской филармонии Псковской области учредят два коллектива. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 января заявил директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок.

По словам спикера, будут созданы камерный детский оркестр и оркестр русских народных инструментов. Сергей Жаворонок отметил, что такие детские коллективы будут спутниками взрослых: при симфоническом оркестре и ансамбле «Псков». Спикер пояснил, что в оркестр русских народных инструментов будет набираться 60 детей, а в камерный оркестр — всего 40. «Но будем отталкиваться от реалий: сколько детей в области есть и мы сможем собрать», – объяснил директор филармонии. Он также подчеркнул, что в коллективах при Детской филармонии будут участвовать студенты из псковского Колледжа искусств.

Помимо этого, директор Псковской областной филармонии поделился, что с региональным комитетом по культуре согласован вопрос по руководителю детского оркестра народных инструментов, его возглавит солист-инструменталист высшей категории ансамбля русской музыки «Псков» Юлия Баранчикова. Камерным оркестром будет управлять артист Губернаторского симфонического оркестра Дмитрий Жданов. «Люди проверенные, опытные», – заверил Сергей Жаворонок.