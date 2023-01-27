Акция «Хлеб той зимы» вновь пройдёт в Псковской области

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Сегодня, 27 января, уже в восьмой раз в Пскове пройдет патриотическая акция «Хлеб той зимы». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Местом проведения патриотической акции станет пешеходная часть улицы Пушкина. С 13:00 до 17:00 она прекратится в улицу блокадного города. Участники акции смогут взять на память репринты газет и листовок времен войны, заполнить хлебные карточки и присоединиться к акции «Ленточка Ленинградской Победы». Также, активисты Российского движения детей и молодежи «Движение первых» проведут интерактивные экскурсии, основанные на воспоминаниях жителей блокадного Ленинграда.

Кроме Пскова к акции будут участвовать Великие Луки, Печорский, Невельский, Порховский, Опочецкий и другие районы Псковской области. Акция «Хлеб той зимы» является одним из ключевых мероприятий областного проекта «Чтобы помнили».

В этом году в её проведении будут участвовать Псковское регионального отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден» и Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Псковской области. Патриотическое мероприятие пройдёт при поддержке Управления культуры администрации города Пскова.