Псковской дивизии передали бронированный автомобиль «Тигр»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов передали 76-й военнослужащим многоцелевой бронированный автомобиль «Тигр»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов по просьбе командира дивизии передали 76-й десантно-штурмовой дивизии многоцелевой бронированный автомобиль «Тигр». Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Помимо транспортного средства участникам спецоперации вновь отправили партию гуманитарного груза. «Мы сегодня передаем в дивизию бронеавтомобиль "Тигр" по просьбе вашего комдива. Все обращения, которые приходят, мы стараемся оперативно отрабатывать: и машины скорой помощи, и рации, и квадрокоптеры. Ну, собственно, все, что необходимо на передовой. Знаю, что среди вас есть те, кто готов подписать контракт. Ребята сейчас там, на передовой, успешно выполняют боевые задачи, поэтому, если кто-то там окажется тоже, имейте в виду, что через своих непосредственных командиров, через командира дивизии оперативно можно все просьбы, обращения передавать, в том числе и личного характера, мы тоже будем максимально оперативно их отрабатывать», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Врио командира 76-й дивизии Михаил Ткачев поблагодарил губернатора, правительство, областное Собрание депутатов и всех жителей региона за внимание и поддержку. По его словам, помощь военнослужащим, мобилизованным и их семьям в области организована на системной основе.

Отметим, российский многоцелевой бронированный автомобиль повышенной проходимости «Тигр» может перевозить людей и грузы не только по дорогам, но и и по бездорожью. Машина отличается высокой проходимостью, маневренностью, комфортом и безопасностью. Пассажиры «Тигра» могут вести одновременный стрелковый бой благодаря расположенным внутри бойницам. Кроме того, транспортное средство отличается высокой ремонтопригодностью даже в полевых условиях.