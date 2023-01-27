До -10 градусов может похолодать в Псковской области ночью 27 января

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Сегодня, 27 января, в Псковской области ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Днем местами может выпасть небольшой снег, ночью без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр. На дорогах местами может появиться гололедица. Ветер дннм будет дуть северных направлений умеренный, ночью неустойчивый слабый. Дневная температура по региону будет колебаться в пределах от -0 до -3 градусов, ночью от -5 до -10 градусов.

В Пскове существенных осадков не ожидается. Температура днем составит от 0 до -2 градусов, ночью — от-6 до -8 градусов. В Великих Луках днем ожидается небольшой снег, ночью существенных осадков не прогнозируется. Температура днем будет варьироваться от 0 до -1 градусов, ночью от -5 до -7.