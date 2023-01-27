В Псковской области внесли изменения в закон о ежемесячной выплате на третьего ребенка

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В областной закон «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей» внесли в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

С 1 января 2023 года для граждан, которые имеют детей, введено единое государственное пособие, объединившее пять различных мер поддержки, в том числе и ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей.

По федеральным правовым нормам выплата на третьего ребёнка с начала это текущего года будет предоставляться только в случае, если это право возникло до 1 января 2023 года. Отмечается, что для защиты прав многодетных граждан вводятся переходные положения, назначенная выплата сохраняется до достижения ребенком возраста трёх лет. Также право на ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей сохраняется за получавшими её гражданами до назначения им единого государственного пособия на рождение и воспитание ребёнка.

В регионе по данным на январь этого года, ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка получают 4169 семей на 4615 детей. Изменения не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств, необходимые деньги на текущий год уже предусмотрены. На ежемесячные выплаты на третьего ребёнка в областном бюджете отводится 514 миллионов рублей, из которых почти 510 миллионов рублей — федеральные средства.