В Псковской области открылся исправительный центр для заключённых

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Исправительный центр (УФИЦ) при ИК-6 УФСИН России по Псковской области открылся в Красногородском районе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В учреждении уголовного наказания проходит в виде принудительных работ и рассчитано на пребывание 80 осужденных, которые будут проживать в благоустроенном общежитии. Перед церемонией открытия начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов отметил, что принудительные работы в соответствии с политикой государства направлены на гуманизацию уголовных наказаний. Заключённые могут получить новые специальности и адаптироваться в обществе.

Участники мероприятия осмотрели условия для размещения осужденных. Посетили не только спальни, но и душевые, кухню, столовую, административно-хозяйственные объекты, помещения для нарушителей. Отметим, что в УФИЦ обеспечен круглосуточный надзор за осуждёнными с применением систем видеонаблюдения. Условия содержания отвечают требованиям уголовно-исполнительного законодательства, пожарной безопасности, соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

Создание подобных мест направлено на реализацию поручения президента РФ, согласно которому в каждом субъекте страны в 2022 году необходимо было создать не менее 400 мест для осужденных к принудительным работам. Сейчас в Псковской области создано 780 таких мест. Это является примером успешного взаимодействия руководства областного УФСИН с представителями бизнес-сообщества, в частности, с одной из крупнейших компаний аграрного сектора России – Великолукским агропромышленным холдингом, Управлением Министерства юстиции региона, аппаратом правительства Псковской области, другими заинтересованными структурами.

Принудительные работы: альтернатива лишению свободы. Они полагаются за совершение преступлений небольшой или средней тяжести, также ими можно заменить неотбытую часть наказания в виде лишения свободы более мягким видом. Осужденные работают на предприятии, получают заработную плату, погашают иски, возмещают вред потерпевшим. Тем самым они отбывают наказание под надзором сотрудников УФСИН, имеют право пользоваться сотовыми телефонами, интернетом и гаджетами, носить гражданскую одежду, иметь при себе денежные средства.На данный момент территории региона продолжается работа над увеличением количества мест для осужденных к принудительным работам.