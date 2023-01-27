Село Михайловское в Пушгорах расширило перечень мероприятий по «Пушкинской карте»

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Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» увеличил количество культурных программ, которые можно оплатить «Пушкинской картой». Теперь к уже имеющимся в списке добавились ещё две интерактивные театрализованные программы. Об этом « Комсомольской правде в Пскове»сообщили в пресс-служб музея.

Молодёжь от 14 до 22 лет теперь за счёт государства стать участниками «Красных посиделок». Это реконструкция «идеологически правильных вечёрок», такие проводили в псковских деревнях в первые годы при советской власти. Сценарий «Красных посиделок» писался согласно методическим рекомендациям из спец. бюллетеня Губернского отдела народного образования за 1927 год, а также по материалам общества «Долой неграмотность!» при Опочецком волостном совете, публикациям в журналах «Лапоть» и «Бегемот» и в газете «Комсомольская правда» тех лет. В «Михайловском» пояснили, что в программе обязательно придётся громко петь революционные песни, танцевать под настоящий патефон, и слушать политинформацию от заезжего лектора.

Вторая программа доступная по «Пушкинской карте»: масленичные гуляния. Музей проводит праздник так, как его «играли» в Святогорье в пушкинские и допушкинские времена. Участники программы «Не житьё, а масленица» поучаствуют в ярких местных масленичных обрядах, среди которых выкуп «шелуги», «тёщины блины», чествование и корение молодых, масленичные костры. Также всех ждёт катание на санях, а которые запряжена смирная музейная лошадка. Кроме того, жителей вовлекут в традиционные игры и забавы.

Обе программы пройдут в музейном комплексе в деревне Бугрово в феврале. С полным списком программ, билеты на которые можно купить по «Пушкинской карте» можно ознакомиться на официальном сайте «Михайловского».