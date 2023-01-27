Псковичи смогут потратить региональный маткапитал на покупку газового оборудование

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Все средства регионального материнского капитала теперь жители Псковской области смогут потратить на покупку газового оборудования в рамках проведения социальной газификации. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

На январской сессии депутаты областного Собрания по инициативе губернатора увеличили с 70 до 100 тысяч рублей сумму, которую многодетные семьи могут использовать на компенсацию затрат на технологическое присоединение газового оборудования к сетям газораспределения в пределах границ своего земельного участка.

Сначала сумма маткапитала, которую можно было потратить на приобретение газового котла, плиты, водонагревателя и прибора учёта газа, ограничивалась 40 тысячами рублей, затем была увеличена до 70 тысяч. Отметим, что в январе этого года за данной мерой соцподдержки обратились 12 многодетных семей.

Правом использовать региональный материнский капитал на газификации теперь обладают 395 многодетных граждан, проживающих в частном секторе. На реализацию закона «О региональном материнском капитале» в текущем году выделено более 113 миллионов рублей. Компенсация затрат на газовое оборудование будет осуществляться за счёт этих средств.