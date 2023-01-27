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НовостиОбщество27 января 2023 10:19

Псковский облсовпроф возобновит сотрудничество с Союзом пенсионеров

Источник:kp.ru
Фото: пресс-службв облсовпрофа.

Фото: пресс-службв облсовпрофа.

Результаты работы Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России в 2022 году, а также планы на текущий год обсудили на совещании. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Мероприятие прошло в Доме профсоюзов, в нем приняли участие представители администрации города Пскова, руководители СФР по Псковской области, Псковского облсовпрофа, руководство и актив региональных общественных и партнерских организаций.

«Я рад, что сегодня мы с вами встретились на площадке областного совета профсоюзов. Я считаю, что сегодня перед нами стоит задача возобновить активную работу, которая проводилась ранее, и чаще встречаться. Вы всегда поддерживаете наши мероприятия, отдельное спасибо вам за это», —обратился к участникам встречи председатель облсовпрофа Игорь Иванов. Он также акцентировал внимание на важности участия Союза пенсионеров России в развитии института наставничества в Псковской области.