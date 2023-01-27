На улице Германа в Пскове 30 января перекроют движение транспорта

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Движения на улице Германа в Пскове остановят 30 января с 9:00 до 17:00. Об этом сообщается в Telegram-канале администрация города Пскова.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. Работы будут проводиться на участке от улицы Островской до дома № 20 по улице Германа.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства», — отмечается в сообщении. Водителям рекомендуют заблаговременно планировать поездки и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.