В Пскове отметили снятие блокады Ленинграда

В Пскове прошло торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда прошло в Городском культурном центре Пскова. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Участников поздравила первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова. После этого с приветственным словом к гостям обратился глава Пскова Борис Елкин. Он вспомнил, что его бабушка поведала ему много истории времен блокадного Ленинграда. «Это было тяжело, это было трудно, но ленинградцы справились», — с гордостью подчеркнул Борис Елкин.

На мероприятии также присутсвовал председатель городской Думы Александр Гончаренко. Он восихитился героизмом и самоотверженностью жителей блокадного города. «Вы поколение людей, которые пережили события на несколько поколений вперёд. Самое трудное испытание было для детей, которые вместе со взрослыми ковали эту долгожданную победу», — отметил Александр Гончаренко.

От лица ветеранов выступила председатель областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Лариса Кравцова: «Видеть друг друга - большое счастье, мы сегодня празднуем наш великий день победы. Ленинградский день победы. Это победа советского народа. Пережив голод, бомбежки, эвакуацию, мы продолжаем быть стойкими». Также по время церемонии участники поздравили с днем рождения блокадницу Антонину Кондрашеву. Ей вручили памятные подарки и цветы.