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НовостиОбщество27 января 2023 12:34

Очередной день открытых дверей пройдёт в псковском ЗАГСе

Источник:kp.ru
Фото: особняк Лавриновского

Фото: особняк Лавриновского

В субботу, 28 января, в 17:30 в особняке Лавриновского в Пскове (Дворец бракосочетания) в формате «Свадебный консультант» состоится День открытых дверей для женихов и невест. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Для участников мероприятия сотрудник отдела ЗАГС проведёт консультацию, расскажет о процессе бракосочетания в особняке, церемонии регистрации брака, правовых аспектах регистрации. Также гостям проведут экскурсию-знакомство с историей особняка.

Затем приглашённые специалисты из отеля и ресторана «Покровский» поделятся с участниками нюансами в подготовке свадебного фуршета или банкета; преимуществах свадебного фуршета перед традиционным банкетом; вариантах фуршетного меню; шатрах для кейтеринга; количестве закусок и напитков для фуршета; кэнди-баре или торте. Вход на мероприятие осуществляется по предварительной записи