В Псковской области зафиксировали массовый фейк о раненых военнослужащих

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Массовый фейк о раненых военнослужащих из Псковской области, находящихся в госпитале, зафиксировали в разных регионах страны. Об этом общается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Ложная информация рассылается не только в общие чаты, но и в личные сообщения. Речь там идёт о женщине, которая ухаживает за сыном-военнослужашим. Он с ранением лежит в главном военном госпитале им. Бурденко.

Вокруг него, лежат военные из Псковской области, якобы в бессознательном состоянии. Чтобы убедить всех в этом, женщина перечисляет несколько фамилий и года их рождения. Она просит разослать информацию, чтобы отыскались родные этих военных.

Все это, естественно, ложная информация. Она появилась сразу в нескольких регионах. Номер телефона, указанный в этом сообщение ведёт на мошенников.

«Просим быть внимательными и не обращать внимания на этот вброс», — обратились к пользователям в официальном Telegram-канале Псковской области.