Пенсионер погиб от переохлаждения после рыбалки в Псковском районе

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В Псковском районе рыбаки провалились под лёд реки Великой у деревни Устье. Один из них не перенес переохлаждения и погиб до госпитализации, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

На вызов о провале рыбаков в промоину льда на реке Великой выехал сотрудник рыбохраны. В кротчайшие сроки он добрался до пострадавших, так как проживал неподалеку от случившегося.

Несмотря на то, что он смог достать из воды двух мужчин, один из них погиб. Мужчина в возрасте не смог пережить переохлаждения и скончался до приезда скорой помощи.

Второй рыбак был госпитализирован в медучреждение. На месте работает бригада скорой помощи, спасатели АСС, полиция и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.