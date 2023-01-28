Великолукский боксер Мухаммад Шехов победил в турнире RCC Boxing Promotions

.

28 января великолукский боксер Мухаммад Шехов одержал победу над боксёром из Танзании, сообщается в Telegram-канале спортсмена.

Первый профессиональный турнир по боксу RCC Boxing Promotions состоялся в Екатеринбурге. На ринге встретились противники в равной весовой категории.

Мухаммад Шехов и Элли Мвиранги провели восемь полных раундов по три минуты. Судьи единогласно отдали победу великолучанину.

«Ответственность главного боя давила на меня, но я справился. Хорошо поработали, всем спасибо, кто болел», — прокомментировал Мухаммад Шехов после боя.

Мухаммад Шехов поблагодарил тренеров и организаторов турнира, а также своего соперника. На последок он заявил, что готов идти за титулом чемпиона мира.