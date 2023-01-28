Мокрый снег может стать причиной гололеда 29 января в Псковской области

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29 января на территории Псковской области ожидается облачная погода и небольшой снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается выпадение небольшого снега, днем высока вероятность мокрого снега.

На дорогах местами гололедица. Ветер Юго-Западных направлений будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по региону ночью: от -9 до -4 градусов, днем от -4 до +1. Атмосферное давление низкое.