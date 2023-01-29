Псковский губернатор наградил лучших великолукских студентов

Губернатор Михаил Ведерников вручил благодарственные письма лучшим студентам Великих Лук

Лучших студенты Псковской области наградили благодарственными письмами правительства региона. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В числе награждённых оказалась и студентка четвёртого курса направления подготовки «сервис» ВЛГАФК Анастасия Павлова и студент Великолукского механико-технологического колледжа Кирилл Шариков.

При награждении учитывались успехи не только обучении, но также активное участие в развитии и популяризации добровольнического (волонтёрского) движения на территории Псковской области. Глава региона Михаил Ведерников вручил ребятам благодарственное письмо правительства Псковской области.

Как сообщается в группе ВЛГАФК, после награждения Анастасия презентовала свой доклад на расширенном заседании совета ректоров Псковской области в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». Темой сообщения стала «Реализация молодёжной политики и воспитательной деятельности в ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта».