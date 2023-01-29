Псковские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя

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Неизвестный гражданин украл из магазина алкогольную продукцию, такое сообщение получила ведомство Росгвардии в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыл в магазин на Рижском проспекте в Пскове, где и была совершена кража. На месте происшествия сотрудникам ведомства удалось задержать 48-летнего псковича. Мужчина похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданина оперативно передали сотрудникам полиции.