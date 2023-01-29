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НовостиОбщество29 января 2023 14:06

«Первый Псковский» снял фильм «cVоих не бросаем» об участниках спецоперации

Источник:kp.ru
Команда «Первого Псковского» побывала в зоне спецоперации

Команда «Первого Псковского» побывала в зоне спецоперации

У телеканала «Первый Псковский» появился новый проект про тех, кто защищает рубежы России и отстаивает её независимость. Ролик появился в Telegram-канале телеканала.

Съёмочная группа преодолела путь в тысячи километров, чтобы приехать на базу, расположенную под Луганском. Здесь был создан фильм о том, как живут и готовятся к отправке на передовую военные 76-й дивизии ВДВ, мобилизованные и добровольцы.

На базе царит атмосфера взаимовыручки, дружбы и патриотизма. Для бойцов по-прежнему очень важна поддержка не только близких, но и даже совсем незнакомых людей, которые присылают письма, напоминающие о доме. Смотрите фильм «сVоих не бросаем» на телеканале «Первый Псковский».