Псковичи посетили Карелию в рамках проекта «Поликультурные города»

Псковичи познакомились с культурой Карелии в рамках проекта «Поликультурные города»

Жители Пскова приехали в Республику Карелия благодаря проекту «Поликультурные города». Об этом сообщает «Псковская правда».

В поездке делегация из Пскова посетила школу искусств. Там сотрудники Национальной библиотеки провели для приезжих познавательную игру «Сказочная Карелия».

Кроме того, псковичи побывали в Центре туризма, там они познакомились с выставкой постеров «Серебряная Калевала». А в городской библиотеке, гостям республики даже предложили нарисовать калевальскую щуку. Отметим, что с ответным визитом в Псков приезжали гости из Карелии. В следующий раз псковичи планируют отправится в Петрозаводск, Питкяранту и Олонец в сентябре.

Проект «Поликультурные города» существует благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Целью данного мероприятия является взаимное знакомство с особенностями и культурами разных регионов России. В проекте принимают участие Выборг, Великий Новгород, а также Калининград.