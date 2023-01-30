30 января в Псковской области прогнозируют плюсовые температуры и порывистый ветер

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В понедельник, 30 января, в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Вновь ожидаются осадки, вероятнее всего в виде мокрого снега, днем умеренные, а ночью небольшие. Кроме того, днём снег может налипать на провода, а на дорогах вполне возможно образуется гололедица. Ветер будет дуть западных направлений умеренный до сильного, днем местами порывистый. Температура в течение суток будет колебаться в пределах от -2 до +3 градусов.

В Пскове температура днем достигнет отметки в +1... +3 градусов, ночью опустится до 0 градусов. В Великих Луках температура максимальная днем и минимальная ночью будет варьироваться от 0 до +2 градусов.