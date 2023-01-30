В Пскове прошло прощание с пятью погибшими в спецоперации бойцами

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С погибшими в ходе спецоперации на Украине героями простились в Пскове. Об этом трагическом событие стало известно из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Простились с псковскими бойцами:
— Гвардии младшим сержантом Николаем Егоровым;
— Гвардии ефрейтором Артуром Абазовым;
— Гвардии ефрейтором Евгением Горячевым;
—Гвардии рядовым Валерием Ксенофонтовым;
— Гвардии рядовым Владимиром Цветковым.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона в сообщении. Он также добавил, что родственникам героев будет оказана вся необходимая помощь. «Мы гордимся, благодарны и всегда будем помнить. Вечная память», — заключил Михаил Ведерников. Напомним, в субботу, 28 января, прощание прошло еще с пятью героями.