В Пскове прошло прощание с пятью погибшими в спецоперации бойцами

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С погибшими в ходе спецоперации на Украине героями простились в Пскове. Об этом трагическом событие стало известно из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Простились с псковскими бойцами:

— Гвардии младшим сержантом Николаем Егоровым;

— Гвардии ефрейтором Артуром Абазовым;

— Гвардии ефрейтором Евгением Горячевым;

—Гвардии рядовым Валерием Ксенофонтовым;

— Гвардии рядовым Владимиром Цветковым.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона в сообщении. Он также добавил, что родственникам героев будет оказана вся необходимая помощь. «Мы гордимся, благодарны и всегда будем помнить. Вечная память», — заключил Михаил Ведерников. Напомним, в субботу, 28 января, прощание прошло еще с пятью героями.