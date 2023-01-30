Сотрудники Госавтоинспекции призвали псковичей быть внимательнее на дорогах

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Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть крайне внимательными, управляя автомобилем зимой, при неблагоприятных погодных условиях. Сообщение с предупреждением появилось в соцсетях ведомства.

Например, во время движения на автомобиле при снегопаде и гололедице необходимо помнить о сохранении увеличенной тормозной дистанции. В таком случае расстояние до впереди идущего автомобиля должно быть максимальным.

Кроме того, псковским автомобилистам напомнили, что при неблагоприятных погодных условиях категорически запрещаются резкие ускорения, торможения и перестроения. Отмечается, что все эти маневры даже на ровной дороге могут привести к потере сцепления с покрытием, что, в результате, вызовет занос автомобиля.

«Скоростной режим движения необходимо выбирать не только исходя из общей скорости транспортного потока, но и с учетом индивидуальных свойств автомобиля, а также типа установленных автомобильных покрышек», — подчеркнули в ведомстве.