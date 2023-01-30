Псковский губернатор поздравил Новосокольники с 79-й годовщиной освобождения от захватчиков

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В воскресенье, 29 января, в Новсокольниках прошло значимое событие, жители муниципалитета отмечали 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На мероприятии присутствовал и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона лично поздравил граждан со знаменательной датой. Напомним, железнодорожный узел Новосокольники и окружающие его деревни находились в оккупации с 24 июля 1941 года. «29 января стал важным днём для всех, кто родился, вырос, живёт и трудится в Новосокольниках. Сегодня жители с благодарностью вспоминают имена героев и защитников района, преклоняют колени перед павшими воинами, партизанами, подпольщиками и мирными жителями», — подчеркнул губернатор во время своей речи.

Отмечается, что в боях за Новосокольники более 2,5 тысячи фашистов было уничтожено. Также было уничтожено 20 орудий, 50 пулемётов, на станции захвачено 105 паровозов, восемь вагонов, техника и оружие. Более 650 солдат и офицеров получили медали и ордена за взятие города.

«Жители в неоплатном долгу перед освободителями и тружениками тыла, подарившими Новосокольникам вторую жизнь. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой! Пусть ваша сплочённость и искренняя любовь к своей малой родине станут залогом новых побед нашей области и нашей страны!» — заключил глава региона.