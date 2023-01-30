Псковичей призвали не парковать автомобили на обочинах

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Вновь жителям Псковской области напомнили о соблюдении правил дорожного движения, а также рекомендовали не парковать свои транспортные средства на обочинах улиц. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Специалисты Госавтоинспекции напоминают участникам дорожного движения об особенностях движения в зимнее время. Необходимо быть внимательными, соблюдать интервал и дистанцию и не превышать скорость.

Особое внимание сотрудники ведомства уделяют освещению транспортных средств. В любое время дня и ночи необходимо в обязательном порядке включать внешние световые приборы, а в непогоду следует использовать противотуманные фары.

«При планировании своих поездок учитывайте складывающуюся ситуацию, а также не паркуйте автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке улиц. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную дорожную ситуацию, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции», — напомнили псковичам в организации.