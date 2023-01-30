Псковичи не смогут посетить Пушкинский заповедник 31 января

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Во вторник, 31 января, музей и выставочные залы Пушкинского заповедника будут недоступны для посещения. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

В заповеднике проведут санитарный день. Однако уже с 1 февраля он заработает в обычном режиме. Напомним, сейчас заповедник работает по зимнему времени: с 10:00 до 17:00 ежедневно. Исключение составляет:

— понедельник (в усадьбах «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское»)

— понедельник-вторник («Пушкинская деревня»).

В организации отметили, что 23 февраля Пушкинский заповедник также будет работать.