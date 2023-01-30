Псковские энергетики опасаются последствий циклона «Николас»

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Атлантический циклон «Николас» накрыл Псковскую область. Разбушевавшаяся стихия вызвала опасения у сотрудников филиала компании «Россети Северо-Запад». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В ближайшее время на территории региона ожидается дождь со снегом и порывистый ветер. Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности. В случае необходимости 85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. Также 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов. По прогнозам, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты напомнили псковичам о необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности около энерготехнических установок и линий электропередачи. «Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», — отметили в ведомстве.

Напомним, сообщить об отключениях электроэнергии или повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.