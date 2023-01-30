Даты санитарных дней опубликовал Псковский музей-заповедник

Фото: Псковский музей-заповедник
Сотрудники Псковского музея-заповедника огласили даты проведения санитарных дней на объектах. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 31 января (вторник) санитарный день будет объявлен на следующих объектах музея:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Приказная палата Псковского кремля;
– Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
– Музей-квартира В.И. Ленина;
– Музей истории города Печоры;
– Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С.В. Ковалевской.
А 1 февраля (среда) посетители не смогут попасть на объекты музея:
– Двор Постникова;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
Кроме того, 2 февраля (четверг) санитарный день пройдёт в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).