Даты санитарных дней опубликовал Псковский музей-заповедник

Фото: Псковский музей-заповедник

Сотрудники Псковского музея-заповедника огласили даты проведения санитарных дней на объектах. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале.

Отмечается, что 31 января (вторник) санитарный день будет объявлен на следующих объектах музея:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Приказная палата Псковского кремля;

– Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

– Музей-квартира В.И. Ленина;

– Музей истории города Печоры;

– Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С.В. Ковалевской.

А 1 февраля (среда) посетители не смогут попасть на объекты музея:

– Двор Постникова;

– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).

Кроме того, 2 февраля (четверг) санитарный день пройдёт в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).