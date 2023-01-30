Вязанные псковичкой носки отправятся согревать полсотни военнослужащих на СВО

Фото: Региональный Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

В штаб «Мы вместе» приехала посылка от жительницы из Псковской области, которая передала 50 вязанных носков и перчатки для военнослужащих-участников СВО. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Региональном Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Жительница посёлка Дедовичи Татьяна Иванова связала полсотни тёплых носков для бойцов из Псковской области и передала в Ресурсный центр. Для военных она собрала и рабочие перчатки.

«В зимнее время это как никогда важно для наших военных. Мы благодарим всех, кто продолжает передавать вещи для наших военных. Напоминаем, что посылки мы принимаем более чем в 30-ти пунктах сбора гуманитарной помощи», – отметили в Ресурсном центре.