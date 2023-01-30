Псковский «Россельхозцентр» проводит фитоэкспертизу для посева зерновых в 2023 году

Фото: ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» по Псковской области

Для хорошей урожайности зерновых культур, которые планируется посадить в Псковской области, специалисты проводят специальное исследование — фитоэкспертизу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» по Псковской области.

Сотрудники филиала ФГБУ отметили, что фитоэкспертиза является важным этапом в предпосевной подготовке семян. На данный момент специалисты проводят исследование семенного материала яровых зерновых культур, предназначенных для весеннего сева под урожай в текущем году. «Фитопатологическая экспертиза семян – это определение в лабораторных условиях количественного и качественного состава патогенов, передающихся с посевным материалом», — поделились в организации.

Отмечается, что посев семян, которые заражены патогенами, вызывает распространение различных болезней в период вегетации и способствует инфицированию семян нового урожая. «По данным фитоэкспертизы на семенах выявляются такие болезни как гельминтоспориоз, альтернариоз, фузариоз, плесени», — объяснили в организации.

Сотрудники «Россельхозцентра» отметили, что поражение семян гельминтоспориозными корневыми гнилями и альтернариозом часто приводит к гибели или поражению корневой системы всходов. А поражение фузариозом вызывает заражение зерна микотоксинами.

По итогам фитоэкспертизы специалисты сформируют необходимые рекомендации для посева. Таким образом, будет выявлена возможность использования конкретной партии зерна для семенных целей и целесообразность протравливания.

Напомним, ранее псковичи в преддверии посадочного сезона раскупили семена арбузов.